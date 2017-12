Nørdmarked er et eksempel på et frivilligt initiativ, der er opstået uden for det etablerede foreningsliv. Sidste år udløste det Roskilde Kommunes Frivilligpris til initiativtageren Morten Juel Søndergaard. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kommune og festival går sammen om at hjælpe de frivillige

Roskilde Festival har sammen med Roskilde Kommune sat sig for at kortlægge, hvad der eksisterer af frivillige foreninger og initiativer i kommunen og høre, hvad der kan gøres deres arbejde lettere.

Begge har i forvejen styr på en stor del af det etablerede foreningsliv, men erfaringen viser, at der også findes en masse grupper, som fører mere en »skjult« tilværelse, fordi de måske ikke er foreninger i traditionel forstand.

- Vi er interesserede i at høre fra de veletablerede foreninger, men også fra dem, som opstår ud af interessegrupper eller via de sociale medier, siger Cecilie Kristensen, som er projektleder på »Projekt Frivillig i Roskilde«.

Cecilie Kristensen er ved at gøre sig klar til at kontakte de mange foreninger, som både festivalen og kommunen kender til, så hun er især interesseret i at høre fra dem, som kan være gået under radaren.

- Jeg har listerne klar, men alle er velkomne til at ringe, siger Cecilie Kristensen, som sidder hos Roskilde Festival.

Formålet med at få kortlagt kommunens foreningsliv er at udvikle nye redskaber, der kan understøtte det frivillige engagement, så det bliver sjovere og nemmere at være frivillig.

- Vi vil se nærmere på, hvad det er, der skaber et positivt miljø omkring det at være frivillig? Hvad har de gjort sig af gode og dårlige erfaringer? Hvad efterspørger de? Hvad kan være med til at styrke det frivillige engagement? siger Cecilie Kristensen.

Håbet er at have en række konkrete værktøjer til frivillige klar i efteråret 2018, for eksempel i forbindelse med frivilligugen i uge 39. De kan for eksempel hjælpe med alt fra ledelse af frivillige til udvikling af ideer.