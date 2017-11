Roskilde Kommune anbefaler, at en principiel spildevandssag bliver anket til landsretten, efter kommunen tabte i byretten. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kommune ønsker skelsættende dom i landsretten

Roskilde - 28. november 2017 kl. 13:55 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tvisten mellem landmand Ole Christiansen og Roskilde Kommune får ikke lov at dø hen, efter Retten i Roskilde den 21. november gav landmanden fra Ramsømagle medhold i, at kommunen ikke kan pålægge ham at forbedre rensningen af sit spildevand det for at undgå forurening af Syvbækken.

Roskilde Kommune har anbefalet Midt- og Vestsjællands Politi at anke den potentielt skelsættende dom, som kan tvinge mange andre kommuner til at ændre praksis og opgive påbud om spildevandsrensning.

Byretten slår fast, at Syvbækken er forurenet, og at den tiltalte landmand udleder spildevand til vandløbet. Dermed bidrager hans udledning til forureningen, men han bliver fritaget for kommunens påbud, fordi den ikke kan dokumentere, hvordan netop hans spildevand medfører dårligere vandkvalitet.

Problemet for kommunen er, at de vil have meget svært ved at lave konkrete analyser af, hvor meget af forureningen der kommer fra et bestemt sted.

- Vi kan ikke se en metode, hvor man skal kunne påvise, at spildevandet har forurenet vandområdet i et omfang, der gør, at miljømålet ikke er opfyldt. Det vil være en meget vanskelig og i nogle tilfælde umulig opgave, og derfor vil det være meget vanskeligt for nogle kommuner at give påbud om at forbedre spildevandsafledning, siger Roskilde Kommunes afdelingschef for miljø, Kim Dahlstrøm.

Roskilde Kommune har anbefalet, at dommen bliver anket til landsretten, men det er op til Midt- og Vestsjællands Politi, som rejste tiltale efter kommunens politianmeldelse. De træffer senest en afgørelse tirsdag den 5. december.