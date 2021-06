Børnehuset på Dyssevej i Ågerup genopstår som børnehus, men denne gang som kommunalt hus. Der er sat pen til papir, og huset er kommunens allerede næste torsdag. Foto: Lars Kimer

Kommune køber tidligere børnehus - forældre undgår forhadt bustur

Roskilde - 25. juni 2021 kl. 17:33 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Forældrene i Ågerup er blevet hørt oven på den langstrakte sag om pasningspladser i byen. Den 1. november bliver der nemlig etableret børnehave i den gamle børnehave på Dyssevej.

Det var en løsning, som forældre med børn i Børnehuset Elverhøj smed på bordet, efter at politikerne havde besluttet, at en gruppe børn fra institutionen skulle køres i bus til Jyllinge og have deres sidste børnehavetid på den nedlagte fritidsklub Engen. Den løsning skulle skabe plads til flere børn i vuggestuen i Elverhøj, et akut problem kommunen også stod med - ikke mindst som følge af den store udbygning, der er sket mellem Ågerup og Store Valby.

Men forældrene brød sig slet ikke om politikernes løsning og gjorde oprør. Det førte til idéen med at puste nyt liv i den lukkede børnehave på Dyssevej.

Politisk er der nu sagt ja til den løsning. Men forældrene har svært ved at finde ud af, om bygningerne på Dyssevej 37 er købt eller lejet.

- Det kan vi ikke rigtig finde hoved eller hale i, og jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle være hemmeligt? Det vigtigste lige nu er, at vi kan få passet vores børn i Ågerup, at flere kan få passet deres børn i Ågerup, når nu alternativet med bussen var så tåbeligt, lyde det fra Maria Gammelgaard Poulsen, en af forældrene med børn i Elverhøj.

DAGBLADET har forsøgt at få et svar på spørgsmålet om køb eller salg fra kommunen, men her er det eneste svar, at der er et svar at få på mandag.

Hos Danske Daginstitutioner, som ejer den lukkede institution på Dyssevej, er kommandovejen noget kortere, og i en mail til DAGBLADET skriver direktør Palle Woss ganske kort: »Vi har solgt ejendommen til kommunen, med overtagelse fra den 1. juli.«

Ombygning sat i bero

Der går en del måneder, før der kommer børn i det nye børnehus, for der skal ansættes personale og renoveres.

Egentlig skulle udflytterordningen til Jyllinge allerede være sat i værk for, at der i Elverhøj kunne bygges om, så institutionen kunne være klar til flere vuggestuebørn. Men den ombygning er sat i bero med købet og udsigten til større kapacitet.

- Vi har fået at vide, at der ikke kommer en ombygning. I stedet arbejder kommunen på at få den nye institution op at køre, lyder det fra Joy Christensen, en anden af forældrene.

Løsningen bliver, at der på Dyssevej etableres et børnehus med 13 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser. Det bliver en selvstændig afdeling i kommunens nordøstlige pasningsdistrikt.

Kommunen har sat 750.000 kroner af til drift og vedligehold af børnehaven årligt, og med beslutningen følger, at børnehuset i Herringløse, Storkereden, nednormeres fra 26 til 22 børn.