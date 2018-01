Kommune investerer fem millioner i vindmølle

Kommunen har via selskabet Roskilde Vedvarende Energi A/S købt 21,9 procent af møllen, der står ni kilometer uden for Sorø.

Der var i budgetterne for 2016 og 2017 afsat to gange 2,5 millioner kroner til vindmølleandele, men det har taget tid at finde et egnet projekt. Det lykkedes til sidst med hjælp fra den lokale virksomhed Momentum Gruppen A/S.