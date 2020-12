Falck har åbnet et testcenter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter til hurtigtest. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kommune advarer: Høje smittetal kan påvirke serviceniveauet

Roskilde - 16. december 2020 kl. 13:21 Kontakt redaktionen

Den omfattende smitte med coronavirus lægger stort pres på Roskilde Kommunes medarbejdere, fordi mange er syge eller i isolation, samtidig med at hospitalerne udskriver flere patienter til kommunens pleje. Det kan berøre både ældreplejen og skole- og børneområdet. Derfor har økonomiudvalget i Roskilde Kommune i dag givet forvaltningen mandat til at justere på serviceniveauet, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi kan komme i en situation, hvor vi ikke har medarbejdere nok til at bibeholde de nuværende åbningstider i vores dagtilbud, eller opretholde serviceniveauet i vores ældrepleje. Jeg håber, at vi ved fælles hjælp får smittetallene ned, så det ikke bliver et problem, men vi er selvfølgelig nødt til at forberede os på den værst tænkelige situation. Vores medarbejdere udviser heldigvis stor forståelse for den svære situation og vil meget gerne være med til at finde løsninger, så ingen lades i stikken, siger borgmester Tomas Breddam (S) i en pressemeddelelse fra Roskilde Kommune.

På skole - og børneområdet kan der være behov for at ændre på åbningstider, sende børn hjem og lukke tilbud i dagtilbud, skole, SFO og klub, hvis smitten blandt medarbejdere stiger yderligere. I hjemmeplejen og på plejecentre kan det ligeledes blive nødvendigt at prioritere ydelserne til kommunens borgere.

Hvis det bliver nødvendigt at justere på serviceniveauet vil borgere, forældre og pårørende få direkte besked.

- Jeg håber på forståelse for, at vores medarbejdere gør alt, hvad de kan. Jeg håber også, at alle borgere i Roskilde vil gøre deres til, at vi får smittetallene ned. Så hold afstand og se så få mennesker som muligt - vi skal virkelig passe ekstra godt på hinanden lige nu.

- Heldigvis er der et lille lys i mørket. Det ser nemlig realistisk ud, at vi allerede inden nytår kan begynde at vaccinere de mest udsatte borgere, siger Tomas Breddam.

Kommunen er i samarbejde med læger og region i gang med at forberede de første vaccinationer. Det bliver plejehjemsbeboerne, der som de første får tilbuddet om vaccine. Vaccinationerne vil ske på plejecentrene, og det er plejehjemslægerne, som vaccinerer. Borgere og pårørende får nærmere besked så snart planerne er klar.

