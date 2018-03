Kvinden arbejdede på rådhuset, men er ikke længere ansat i kommunen. Foto: Thomas Olsen

Kommunalt ansat misbrugte sin stilling

Roskilde - 23. marts 2018

En kvinde, der har været ansat på rådhuset i Roskilde, er blevet dømt for at have misbrugt sin stilling og derved krænket andres private ret.

I kraft af sit arbejde havde kvinden adgang til centrale edb-systemer og databaser. Den adgang benyttede hun til at foretage opslag om et par andre personer, som hun havde private relationer til.

Over en periode på et halvt år foretog hun i alt 16 opslag.

Misbruget af systemerne ophørte i efteråret 2016, hvor det også blev anmeldt til politiet, men først nu er der blevet sat punktum for sagen i retten. Her argumenterede anklageren for en fængselsstraf, men kvinden slap med en mild straf bestående af seks dagbøder.

På den ene side lagde retten vægt på, at hun havde misbrugt sin adgang tilde centrale systemer 16 gange. På den anden side noterede retten, at en af årsagerne til, at kvinden havde tjekket de pågældende personer ud, var, at hun var bange for dem og ville beskytte sig mod dem, og at sagen allerede havde haft ansættelsesretlige konsekvenser for hende. Dertil kom, at hun har gode personlige forhold.

Samlet set vurderede retten, at hendes brøde, som hun blankt erkendte, ikke var så grov, at der var grund til at idømme hende frihedsstraf. Omvendt var de formildende omstændigheder heller ikke så tungtvejende, så straffen helt kunne bortfalde, så på den måde landede straffen nænsomt på dagbøderne a 500 kroner.

Kvindens ansættelse i Roskilde Kommune ophørte i slutningen af 2016, efter at embedsmisbruget kom for dagens lys.