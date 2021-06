Foreningen Koncertkapellet har siden 2016 arbejdet for at omdanne kapellet på Sankt Jørgensbjerg Kirkegård til et koncert- og mødested, hvor der er fokus på den klassiske og akustiske musik. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kommunal støtte til Koncertkapellet

Roskilde - 11. juni 2021 kl. 19:15 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Kultur- og idrætsudvalget har valgt at afsætte to millioner kroner til Koncertkapellet i Roskilde. Dermed er projektet, som vil omdanne det tidligere Sankt Jørgensbjerg Kapel til koncert- og mødested, nået et skridt nærmere.

Læs også: Kulturhus og teater står på formands ønskeseddel

- Vi ser fortrøstningsfuldt på det, men har også en lang proces foran os, siger formand for Foreningen Koncertkapellet, Hanne Tofte Jespersen, som håber, det bliver muligt at åbne i efteråret 2023.

Projektet blev igangsat i 2016, så de involverede må finde deres tålmodighed frem lidt endnu.

- Knasten har været, at vi ikke havde Roskilde Kommune med på anlægsprojektet. Det, at vi nu har fået Roskilde Kommune med på anlægssiden, er helt afgørende for projektet og de fondsansøgninger, vi er i gang med, siger Hanne Tofte Jespersen og fortsætter:

- Først når vi har pengene, kan vi lave et detaljeret byggeprojekt. Vi har et fint prospekt, som vi har haft i flere år, fortæller hun.

God ramme for musik

I januar 2020 indgik Foreningen Koncertkapellet en aftale med menighedsrådet i Sankt Jørgensbjerg Kirke om brugsret af kapellet i 30 år.

De centrale aktører i Foreningen Koncertkapellet er Roskilde Musikforening, Roskilde Musiske Skole, Schubertselskabet, DMF Roskilde og repræsentanter for korsangere, skabende-udøvende og publikum. Kapellets ejer, Sankt Jørgensbjerg Kirke, er repræsenteret i bestyrelsen, og sidste år kom Rødder, Fødder og Stemmer med.

- Koncertkapellet vil jo også kunne være en god ramme for folke- og spillemandsmusikken, som Roskilde har rig tradition for, påpeger Hanne Tofte Jespersen.

Eksperimentarium

Visionen er, at kapellet bliver et sted, hvor der bliver fokus på klassisk og anden akustisk musik.

Hanne Tofte Jespersen har tidligere udtalt, at det kan blive et eksperimentarium både for udvikling af disse musikformer og formidlingen af dem. Derudover vil det også blive et sted, hvor musikerne kan leje sig ind og have et prøveforløb op til en produktion. I forbindelse med koncerter vil der kunne være plads til 100-130 tilskuere.

- Nu kan vi arbejde igen, siger Hanne Tofte Jespersen og oplyser, at de møder megen sympati hos fondene.

I 2023 eller 2024

Kultur- og idrætsudvalget vil finde de to millioner kroner inden for udvalgets Pulje til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter.

- Vi er med på den, men har ikke givet nogle penge. Det bliver i 2023 eller 2024, vi kan finde de penge i vores ramme, siger udvalgets formand, Claus Larsen (S) og nævner, at udvalget gerne vil slippe pengene, når foreningen har fundet nogle sponsorer til resten af projektet.

- Jeg håber, at det lykkes for foreningen. Det er et fedt projekt, siger Claus Larsen.

