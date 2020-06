Kommer KFUM til at spille i Rådmandshaven?

Som det ser ud lige nu, har Roskilde imidlertid slet ikke et førstedivisionshold efter sommerferien, men til gengæld to hold i 2. division, og hvis der skulle komme et Roskilde-hold i 1. division igen, kunne det lige så vel være KFUM's Boldklub Roskilde. Men klubbens formand, Allan Markussen, har meget svært ved at se for sig, at Roskilde KFUM kommer til at spille i Rådmandshaven.

Et flertal i byrådet er klar til at investere 8,2 millioner kroner i en opgradering af Roskilde Idrætspark, så banen lever op til de krav, der stilles til hold i 1. division.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her