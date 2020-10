Vi bliver alle nødt til at acceptere en lang række begrænsninger, hvis epidemien og situationen ikke skal blive meget værre. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Kommentar: Pas nu godt på Roskilde

Roskilde - 28. oktober 2020 kl. 16:43 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen

MENS CORONAEN SPREDER SIG på ny og er ved at lukke hele Europa, er vi alle nødt til at tænke på, hvad vi selv kan gøre lige her, hvor vi lever og bor i Roskilde.

På den ene side gælder det om at følge myndighedernes opfordringer og påbud ved opføre sig fornuftigt, så man ikke er med til at sprede smitten ved at opføre sig ubetænksomt og forkert. Men på den anden side er det lige så vigtigt at holde gang i vores by, så vi ikke samtidig skaber en unødvendig stor økonomisk krise, der vil gøre os alle fattigere.

SOM BORGERNE I ROSKILDE har vi selv en helt afgørende rolle, når det nu gælder om at komme bedst muligt gennem epidemi-perioden. De mange gode råd og opfordringer til, hvordan vi bør opføre os, når det gælder afstand, hygiejne og andre elementære forholdsregler, er jo ikke for sjov.

Selv om det kan være trættende med alle disse regler, og man efterhånden savner en god stor fest sammen med andre i familien eller blandt venner, så nytter det jo ikke, hvis vi selv er med til at sprede sygdommen mere, end det ellers ville ske.

SÅ RAMMER DET OS SELV i form af smittede, syge - og i værste fald døde - som vi kunne have undgået.

Den tanke er jo slet ikke til at holde ud, så derfor bliver vi nødt til at følge de regler og råd, som kommer fra landets, regionens og kommunens demokratisk udpegede ledelse. Ellers bryder vores velordnede velfærds-samfund nemlig samme i allerværste konsekvens.

SELVFØLGELIG ER DER NOGLE AF REGLERNE, der godt kan virke uigennemskuelige, og som man godt kan diskutere - imens man retter sig efter dem, så længe de eksisterer. F.eks. gælder det bestemmelsen om, at restauranter eller caféer skal lukke klokken 22. Her sidder folk jo pænt ned og spiser med afstand, efter at have brugt mundbind på vej til og fra bordet.

Uden en god forklaring kan jeg ikke indse, at smittefaren skulle blive større i tidsrummet 22-23, end den er tidligere på dagen. Det var også være svært at forstå, hvorfor man skulle have maske på i tog og busser, men ikke i supermarkeder eller andre steder, hvor folk færdes lige så tæt. Denne mærkværdighed er da også rettet nu.

IMENS VI NU LEVER MED CORONA, må vi gøre alt for at holde gang i Roskilde. Mange butikker har det allerede svært nok pga. restriktioner og mere nethandel.

Derfor bør alle forbrugerne i vores område hele tænke nøje over, om det nu også er nødvendigt at købe på nettet, når der ligger en god forretning med disse varer i den gamle domkirke- og handelsby. Hvis købet absolut skal foregå over nettet, er der også en god chance for, at den lokale butik har dette tilbud, og så er det da at foretrække.

MANGE ROSKILDENSERE og andre danskere har både tidligere på året og nu igen i dette efterår fået aflyst rejser og ferier i andre lande. Sammen med de udbetalte feriepenge, giver det nu penge på lommen i et stort antal familier, og dem skal vi i vidt omfang bruge nu og her.

Når turen nu hverken kan gå til Thailand, Mallorca, Paris, Berlin eller andre steder, så kan man da altid få en ekstra oplevelse i sin egen by. Samtidig er det en afgørende hjælp til selvhjælp, når det gælder om at beholde vores eget job og indtægt og en by præget af velstand og velfærd.

I ROSKILDE HAR VI ALLE MULIGHEDER for at foretage et indkøb af noget, som man i lang tid har ønsket sig. Det gælder lige fra tøj, smykker eller sko og til møbler, biler, dagligvarer osv.

Her er også et meget flot udbud at oplevelser, når det gælder spisesteder, caféer, museer eller andre attraktioner. Roskilde Museum, der både står for bymuseet i Skt. Ols Stræde, rockmuseet på Musicon og andre spændende besøgssteder som Lejre og Tadre Mølle, har således med succes forstået at indrette sig på den nye situation.

VI KAN OGSÅ TAGE EN TUR til andre dele af Danmark, som vi ellers ikke har fået set.

Det vil også være med til at holde gang i den hjemlige økonomi, ligesom når folk fra andre landsdele kommer til Roskilde for at se domkirken, vikingeskibene, og hvad de nu interesserer sig for.

PRISEN FOR EN NY TOTAL-LUKNING, som vi havde i foråret, bliver simpelthen for høj, hvis samfundet går helt i stå. I denne udgave af Roskilde Avis fortæller chefen i Roskilde-hallerne om, hvordan de har holdt det hele i gang, selv om det kun er for 'halv kraft'.

Rundt om i Roskilde udretter mange andre virksomheder eller institutioner 'små mirakler' i den nye virkelighed. Det er alt sammen værd at lære af, og derfor vil avisen også gerne fortælle om, hvordan man rundt omkring har fundet nye løsninger. Det vil også være et positivt bidrag, når vi følger det afgørende motto:

PAS NU GODT PÅ ROSKILDE