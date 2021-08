Efterhånden som aktiviteterne på Musicon vokser, er der også mere brug for en fodgænger- og cykelsti til Dyrskuepladsen og området deromkring. Men projektet kan godt udskydes et par år. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Kommentar: En bro alt for langt ude

Roskilde - 28. august 2021 kl. 06:18 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen

EN BRO FOR LANGT UDE hed en af 1970'ernes helt store krigsfilm med stjerner som Sean Connery, Michael Caine, Gene Hackmann og Robert Redford. På originalsproget var titlen: 'A Bridge too far'.

Den skildrer ganske realistisk, hvordan de allierede englændere og amerikanere i slutningen af 2. verdenskrig led et stort og blodigt nederlag til Nazi-Tyskland i den hollandske by Arnheim. Her nedkastede man en stor faldskærmsstyrke for langt bag tyskernes linjer i et forsøg på at erobre en bro, der ville gøre det nemmere at rykke hurtigt frem. Bagefter blev nederlaget udlagt som et oplagt eksempel på, hvad der sker, hvis man gør tingene i forkert række følge.

SELV OM DE TO TING intet har med hinanden at gøre, kommer jeg alligevel til at tænke på den gamle krigsfilm i forbindelse med den nuværende debat i Roskilde om en ny stibro fra Musicon-kvarteret og over til Dyrskuepladsen.

Hidtil har jeg nemlig ikke hørt eller set et eneste argument, der kan overbevise mig om, at denne stibro ikke kan vente et år eller to. Dels fordi der endnu ikke er så mange brugere til den, og dels fordi Roskilde kommune i øjeblikket har mere presserende ting at tage sig af.

PÅ ROSKILDE AVIS får vi i øjeblikket flere meldinger om et katastrofalt højt sygefravær i flere afdelinger bl.a. i hjemmeplejen, der ser ud til at savne en tilstrækkeligt anerkende ledelse, som kan motivere medarbejderne til at møde op og udføre deres vigtige indsats.

Hvis kommunen nu koncentrerer sig om, at få sine afdelinger til at fungere bedre uden så stort sygefravær, kan der alllerede her vindes så meget, at det giver en vigtig forbedring af økonomien.

DISKUSSIONEN OM BROEN ved Musicon kommer oven i sagen om den nye svømmehal, der blev forsinket i to år og 70 mio. kroner dyrere end oprindelig forudset. En ny rapport til byrådet peger på en række årsager med for dårlig planlægning, ringe styring undervejs - og fremfor alt fraværet af en total-entreprenør, der ville tage det samlede ansvar for pris og tidsplan.

Sidstnævnte punkt er nok mest afgørende. Så hvis man fra begyndelse havde accepteret en lidt højere pris for at få en total-enterprise, ville det sikkert være blevet både billigere og hurtigere.

NOGLE VIL NU KRÆVE ET POLITISK ANSVAR placeret, og det er kun naturligt, at oppositionspartier har denne opfattelse - ikke mindst i et valgår. Men den daværende borgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget, der var de to hovedarkitekter bag beslutningen, er for længst ude af Roskildes lokalpolitik.

De partier, der stod bag beslutningen om en ny svømmehal - S, SF, K og R - har sandsynligvis til sammen en endnu stærkere placering i Roskilde Byråd efter det kommende kommunevalg. Derfor tror jeg ikke på, at der bliver udnævnt en 'politiks sorteper'.

DEN NYE SVØMMEHAL er allerede blevet meget populær blandt roskildenserne. Men derfor er en fordyrelse på 70 mio. af byggeriet stadig alt for meget.

Denne ekstra udgift kommer dog kun én gang. Langt værre er det, at kommunens normale drift også giver et stort underskud, bl.a. til mange anbringelser på døgninstituioner og alt for stor personale-udskiftning. Disse udgifter kommer nemlig hvert år, sandsynligvis fordi man i flere år har undervurderet behovet på en række områder.

PARTIERNE I ROSKILDE BYRÅD er i øjeblikket ved at diskutere sig frem til kommunens budget for 2022.

Her forventer de fleste af byens borgere, at et flertal kan finde sammen om en holdbar og fornuftig løsning. Det bør også indebære, at man ikke, før det er nødvendigt, bruger unødvendige penge til.

Ellers risikerer de politikere, der gennemfører en beslutning om en forkert og uforståelig prioritering også at løbe ind i et stort nederlag ved:

EN BRO FOR LANGT UDE