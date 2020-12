Julen bliver meget anderledes i år, men alligevel har vi meget at glæde os over i Roskilde. (Foto: Jens Wollesen) Foto: Jens Wollesen

Kommentar: En anderledes og glædelig jul

Roskilde - 22. december 2020 kl. 16:43 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen

JULEN ER TRADITIONERNES FEST, hvor de fleste af os normalt har et bestemt program, som vi gennemfører år efter år. Men det bliver helt anderledes i år, hvor corona-epidemien sætter helt nye og meget snævre grænser for, hvor mange vi kan være sammen med - og hvor det kan foregå.

Forhåbentlig forstår alle, at nu er det altså alvor, hvis sygdommen skal stoppes, før det bliver rigtigt slemt. Nogle har hidtil haft en idé om, at det bare er en ny slags influenza som alle andre, men den slags farlige teorier er forhåbentlig ved at forsvinde.

HVEM SKAL DU VÆRE SAMMEN MED TIL JUL, lyder det mest almindelige spørgsmål, som man møder på denne tid af året. Så er det dejligt at kunne henvise til nære familie-medlemmer eller andre.

Men i år må mange af os lave om på de gode, gamle vaner. Vi kan jo ikke være sammen med andre mennesker end de op til 10, som vi allerede har udvalgt til vores 'nære boble'.

CORONAEN ØGER ENSOMHEDEN FOR MANGE, og det bliver selvfølgelig endnu værre til jul, hvis man ikke har nogen at være sammen med. Derfor har vi alle et ansvar for at være der for ensomme familie-medlemmer eller venner og bekendte.

Det behøver jo ikke at være en fysisk sammenkomst - men kan jo foregå på telefon eller andre former for forbindelser. Hovedsagen er, at ingen bør sidde alene tilbage og føle sig 'glemt' midt i det, der også kaldes for 'Hjerternes Fest'.

I ROSKILDE HAR FLERE VELGØRENDE ORGANISATIONER her op til jul haft travlt med at hjælpe trængende børnefamilier og andre med at kunne fejre den forestående fest.

Denne beundringsværdig indsats er vigtig, så disse børn ikke skal føles sig efterladt i forhold til kammerater i skolen eller andre. Her i barndommen grundlægges fundamentet ofte for, om man føler sig som en del af samfundet - eller 'svigtet af omgivelserne'.

IDEELT SET BURDE VORES SAMFUND HJÆLPE alle de svage og oversete i Roskilde og i resten af landet. Men sådan er virkeligheden som bekendt ikke, og derfor er det udmærket, at frivillige af mange slags hjælper med denne opgave.

Så kunne man også ønske sig, at denne godgørenhed varede året rundt. Men julehjælpen er i hvert fald bedre end ingenting, og det er altid et godt sted at begynde.

TRODS CORONA-SMITTEN er der også meget at glæde sig over til denne jul. Først og fremmest, at vi er i live med et realistisk håb om en lysere og bedre fremtid.

Når vi kigger os omkring i verden og ser, hvad der ellers sker andre steder, så er det jo ikke nogen selvfølge. Derfor har vi lov til at glæde os over at leve i et af verdens bedste lande, som vore forfædre har skabt med slid og omtanke.

I DENNE UDGAVE AF ROSKILDE AVIS, kommer byens biskop Peter Fischer-Møller med sit bud på, hvad festen går handler om: 'Julen symboliserer fortsat troen på livet, i kraft af den tilbagevendende sol og især Guds kærlighed til menneskene', lyder hans bud

Selv om jeg langt fra er troende, er tanken om gensidig næstekærlighed smuk og rigtig, og hvis vi ikke havde julen, var vi nok nødt til at opfinde den alligevel.

JULENS IDEER ER ENDNU VIGTIGERE i dette Corona-år, mens vi venter på vaccinen i det kommende år.

Nu gælder det om at holde ud, følge sikkerheds-reglerne nøje og hjælpe hinanden så meget som muligt.

Så er der alligevel gode muligheder for, at vi kan få:

EN ANDERLEDES OG GLÆDELIG JUL