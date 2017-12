Se billedserie Skuespilleren Paw Henriksen er ambassadør for Børnehjælpsdagen og var på Vikingeskibsmuseet for at dele gaver ud til julefesten for anbragte børn og unge. Paw Henriksen er aktuel i TV2s julekalender "Tinkas juleeventyr". Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Komiker som julemand: - Det er sådan min jul begynder

Roskilde - 02. december 2017 kl. 00:59 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som ambassadør for Børnehjælpsdagen har komikeren Karsten Green travlt for tiden. Han deltager i samtlige af Børnehjælpsdagens otte julefester landet over for anbragte børn og unge og var fredag på Vikingeskibsmuseet, hvor julefesten i Roskilde blev holdt.

Jeg er så heldig, at mit arbejde tillader, at jeg kan nå dem alle. Det her er min tredje julefest i år, og det er sådan, min jul begynder, siger Karsten Green.

Han faldt pladask for arrangementet, da han var med for første gang og vil ikke undvære det for alt i verden.

- Man får et forhold til børnene, fordi man genkender dem fra de andre år. Jeg har også oplevet, at vi genkender hinanden, når vi mødes i andre sammenhænge. Man går herfra med hjertet fyldt op, siger Karsten Green, som delte gaver ud sammen med sangeren Søren Bregendal, skuespilleren Paw Henriksen og tv-værten Felix Smith.

