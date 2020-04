Da Vindinge Kirke og de øvrige kirker i Roskilde Provsti holder lukket, vil det være muligt at komme til andagt her på sn.dk Foto: Kim Rasmussen

Kom til påskeandagter på sn.dk

Normalt ville kirkerne være fyldt med gudstjenester i påsken, men sådan bliver det ikke i år, hvor de må holde lukket sammen med store dele af det øvrige samfund. Flere kirker har i stedet valgt at gå på nettet eller finde andre veje til at få deres budskaber ud, og i den forbindelse har sn.dk tilbudt, at de lokale præster kan gøre brug af vores hjemmeside som platform.