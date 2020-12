Kom til live julegudstjeneste på sn.dk

Fra 24. december ligger julegudstjenester fra forskellige kirker på Sjælland klar til at blive set og lyttet til. Hvis du ikke kan nå at se med juleaftensdag, kan du stadig nå at klikke ind og nyde de smukke prædikener i resten af juleferien og frem til det nye år.