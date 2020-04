Kom med på omvisning i Gasolin'-udstilling

Ud fra devisen om at når man ikke kan få gæster, må man selv opsøge dem, er en række af Roskildes kulturattraktioner begyndt at lave live omvisninger på VisitRoskildes facebook-side. På søndag den 26. april klokken 11 er der således mulighed for at få en særomvisning i Ragnarocks udstilling om Gasolin' ved museumsinspektør Rasmus Rosenørn.

- Og det gik over al forventning! Vi fik for det første udbredt kendskabet til Roskilde Kloster og forhåbentlig plantet et frø med ønsket om at komme tilbage, når verden igen tillader det. For det andet spurgte seerne helt spontant, om ikke de måtte betale for omvisningen, og det har givet klosteret et velkomment tilskud i en vanskelig tid, fortæller Søren Lyder Jacobsen.