Kom med ind i den nye svømmehal: Otte måneder til åbning

Roskilde - 20. august 2020 kl. 17:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er 1201 dage side, at der blev taget første spadestik til den nye svømmehal i Roskilde. Her til eftermiddag blev det samlede byråd så for første gang inviteret indenfor, for at se hvordan byggeriet kommer til at tage sig ud.

Det blev til en times rundvisning af kommunens byggeansvarlige Klaus Kellermann. I alt blev byrådet præsenteret for fire steder i svømmehallen; hele den underjordiske teknik-del, den gamle svømmehal, aktivitetsbassiner og saunaer samt 50-meter bassinet.

Ved rundvisningen fik byrådet blandt andet at vide, at den gamle svømmehal kommer til at holde lukket, helt ind til hele projektet står færdigt. Det skyldes blandt andet situationen omkring corona.

Af funfacts kunne Klaus Kellermann fortælle, at solcellerne på byggeriet kommer til at producerer strøm nok til 10-20 parcelhuse, og der vil blive adgang til minimum to af de tre gårdrum, som omkranses af byggeriet.

Herefter gik turen gennem aktivitetsbassinet, med modstrømshvirvel, varmtvandsbassin, saunaer og koldtvandskar inden turen sluttede i det kæmpe store rum med 50-meterbassinet. Bassinet kommer til at rumme mere end tre gange så meget vand som det gamle »store« bassin i den gamle svømmehal.

Noget som brugerne af svømmehallen skal være opmærksom på er, at nogle af aktiviteterne kan være reserveret til andre brugere, når man kommer til svømmehallen. Det kan fx være, at der ikke er adgang til varmtvandsbassinet, fordi det bruges af et genoptræningshold.

- Vi opererer ikke med en offentlig åbningstid og en åbningstid for andre, fx foreninger. Det hele skal foregå flydende og samtidig. Så jeg vil opfordrer til at man orienterer sig om hvad der er adgang til inden man køber billetten, siger kommunens kultur- og idrætschef Poul Knopp Damkjær til DAGBLADET.

50-meter bassinet bliver i øvrigt ikke et bassin beklædt med fliser. Der bliver i stedet lagt en solid plastik-dug ned i bassinet. Den form for teknologi kendes fx fra de store internationale svømmestævner, hvor bassinet er et stålkar forret med en dug. I Roskildes tilfælde bliver det et betonkar, som dugen skal ligge i. Vandet i 50-meter bassinet vil i øvrigt blive renset 8 gange i døgnet.

Loftet bliver i øvrigt ikke malet, men kommer til at fremstå som et lysebrunt loft i troldtek, som er nogle lyddæmpende plader.

Det er planen, at svømmehallen åbner til april 2021. Undervejs har svømmehallen koster 110, 149 og 175 millioner kroner. Nu ligger prisen på 224 millioner kroner. En pris som holder, ifølge borgmester Tomas Breddam (S).

- Jeg synes, vi gjorde det rigtig i januar, da vi tog tyren ved hornene. Vi kunne ikke blive ved med at meld pris og åbningsdato ud, og så holdt det ikke. Begge dele holder nu, og det er jeg virkelig glad for, siger han.

Direkte adspurgt, om det bliver den sidste svømmehal, borgmesteren forvent bliver bygget, imens han er borgmester lød svaret meget diplomatisk;

- Vi har ingen aktuelle planer om at bygge yderligere svømmehaller i kommunen.