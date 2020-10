Kom med bag kulisserne: Sygeplejeskolen optages på Sankt Hans

- Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle, at vi har en stor masterplan for et bestemt antal sæsoner. Vi sagde, at så vil vi gerne lave to sæsoner på en gang. Det er for lidt at optage seks afsnit. Det ser legende let ud, men det tager tid at skrive afsnittene. Der skal laves research på en sygdom til hvert afsnit, og hvordan den blev behandlet i 1950'erne. Fordelen ved at have handlingen på et sygehus er, at vi kan indlægge en ny person, siger Senia Dremstrup og nævner, at mellem optagelserne får området på Sankt Hans lov til at stå, men alt indbo skal flyttes, og det er et stort arbejde.