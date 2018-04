Se billedserie Foråret er ikke helt nået til Haveforeningen Solvang. Lige som det sikkert er tilfældet i kommunens andre kolonihaver, bliver folk hjemme i det kolde vejr. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kolonihaver: Stilhed før foråret

Roskilde - 03. april 2018 kl. 17:31 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påsken er for mange tidspunktet, hvor kolonihaven bliver åbnet, og sæsonen går i gang. Men det kolde vejr betyder, at der er langt mellem menneskerne i Haveforeningen Solvang.

- Folk kommer forbi en time eller to, fortæller formand for Haveforeningen Solvang, Dorte Ottosen, som selv kun er et smut forbi sin kolonihave i påsken.

Mange huse står tomme, og det er tydeligt, at haverne endnu ikke er begyndt at blive forberedt på de kommende måneder.

Som med så meget andet får vejret skylden for, at sæsonen i haveforeningen ikke rigtig er gået i gang endnu.

Dorte Ottosen købte først sin kolonihave sidste år. Som så mange andre blev en kolonihave en del af løsningen, da hun skiftede et rækkehus ud med en lejlighed.

- Jeg flytter herned om sommeren, siger hun og fortæller, at folk i haveforeningen er imødekommende, og mange vil gerne hjælpe, hvis man har brug for det.

Det betyder, at der er et fællesskab i haveforeningen, som består af 133 kolonihaver og et foreningshus.

Dorte Ottosen forklarer, at der bliver ordnet fællesområder hver 14. dag, og alle skal være med én gang i løbet af sæsonen.

Hun har revet et jordbærbed og går nu og lægger planer for de ting, hun vil have ordnet i år.

- Rådyr, ræve og harer har ædt mine tulipaner, konstaterer hun.

