Flammerne stod ud af husets dør, da brandfolkene ankom. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Kolonihavehus gik op i flammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kolonihavehus gik op i flammer

Roskilde - 28. februar 2020 kl. 08:48 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kolonihavehus i haveforeningen Maglehøj stod ikke til at redde, da der udbrød brand i det fredag morgen.

Roskilde Brandvæsens indsatsleder, Niels Rasmussen, var første mand på stedet, og han havde en meget klar førsteprioritet.

- Anmelderen kunne ikke udelukke, at der var personer inde i huset, så vores første indsats var at sikre os, at der ikke var nogen derinde, og det fik vi konstateret. Men udenfor huset stod en form for knallert, så nogen havde der været på et tidspunkt, siger Niels Rasmussen.

Ved ankomsten stod flammerne ud af terrassedøren.

Anmelderen af branden havde desuden tilbageholdt en person, som færdedes i området.

Der var dog ingen grund til at mistænke den tilbageholdte for noget i forbindelse med branden, for han var ude i et helt legitimt ærinde: Han skulle hen at afise forruden på sin bil, så han kunne komme på arbejde.

Kolonihavehuset gik til, uden at det kom til at gå ud over nogle af nabohusene, og det glæder Niels Rasmussen sig selvsagt over.

- I haveforeningerne finder man mange huse, der er lavet af ældre byggematerialer, og husene står lidt tættere end andre steder. Derfor har vi også planer om, at haveforeningerne skal være et indsatsområde for vores forebyggelseskampagner, inden sæsonen går i gang. Således ansporet går vi i gang med det, siger Niels Rasmussen.