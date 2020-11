Kold slankning bag bageren

Gode lokaler med en god placering var årsagen til, at Henriette Østbye har lejet sig ind i baggården i Algade 6, selv om hendes klienter skal forbi bagerens fristelser i forhuset. Henriette Østbye driver klinikken Contour Bodycare, der tilbyder klienterne at komme af med det overflødige fedt ved at fryse det væk.