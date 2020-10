En 39-årig mand fra Rumænien kunne have sparet sig for meget besvær, hvis han havde haft lys på cyklen. Foto: Kenn Thomsen

Kørte uden lys på cyklen: Nu står han til udvisning

Det blev dyrt for en cyklist, da politiet klokken to natten til torsdag standsede ham på Københavnsvej i Roskilde, fordi han kørte uden lys på cyklen.

Den forseelse viste sig faktisk at være den mindste, for da politiet undersøgte cyklisten nærmere, blev det opdaget, at der var tale om en 39-årig mand fra Rumænien, som tilbage i 2016 fik et indrejseforbud i Danmark i forbindelse med en dom for indbrud.