Køretur i tågen endte i et vejtræ

Tågen lå tæt tirsdag aften, og det gjorde forholdene vanskelige for trafikanterne, navnlig ude på det åbne land - og også for vanskelige for en 47-årig mand fra Fuglebjerg, som ved 20.30-tiden kørte sydover fra Ramsølille mod Ørsted ad Ørsted Bygade.

Begge bilens airbags blev udløst ved sammenstødet med træet, og bilisten kom ikke selv noget til, men bilen kunne ikke komme derfra ved egen kraft, så der måtte tilkaldes vejhjælp.

Også politiet blev orienteret om uheldet, men ordensmagten nøjedes med at registrere, at uheldet var sket og sørgede i øvrigt for, at kommunen blev orienteret om, at en større gren også brækkede halvt af ved påkørslen, således at den kunne blive savet helt af, så den ikke udgjorde nogen fare for andre trafikanter på vejen.