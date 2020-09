Tyske David Lebuser skulle have været en af underviserne på lørdag, men han har været nødt til at melde fra på grund af det øgede smittetryk i Danmark. Her ses han ved en tidligere lejlighed på Musicon. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kørestolsarrangement ramt af corona-afbud

Roskilde - 24. september 2020 kl. 16:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor svært kan det være at køre i kørestol? Arrangementet »Street on Wheels« på lørdag den 26. september i Roskilde viser, at det er andet end at sidde ned og skubbe lidt med armene.

»Street on Wheels« foregår i Hal 12 på Musicon fra klokken 14 til 20, hvor deltagerne kan lære at køre op og ned ad ramper og andre tricks med kørestolen. Alle kan være med, uanset om de aldrig har siddet i en kørestol før eller er meget erfarne. Der er mulighed for at låne en kørestol, og alle er iført hjelme og knæbeskyttere. Derudover holdes der god afstand, der sprittes af, og der vil være færre end 50 til stede i skatehallen.

»Street on Wheels« er dog blevet påvirket af corona på forhånd, idet de to tyske instruktører, som skulle have stået for undervisningen, har været nødt til at melde fra i sidste øjeblik. Årsagen er, at det øgede smittetryk i Danmark, som betyder, at de risikerede at skulle 14 dage i karantæne, når de skulle hjem til Tyskland.

Arrangementet gennemføres alligevel, men bliver ikke helt som planlagt. Derfor er det gjort gratis at deltage. Man skal stadig købe en billet til 50 kroner i Dansk Handicapforbunds webshop, men man får beløbet refunderet, når man dukker op.

