Kørelærerformand: Man kunne måske godt have holdt åben for teoriprøver

Roskilde - 13. februar 2021 kl. 06:11 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der bliver travlt på landets køreskoler, når de igen må tage imod deres elever. Det er formand for Dansk Kørelærer-Union, Bent Grue, ikke i tvivl om - og han havde gerne set, at coronahåndteringen havde været gjort mere nuanceret fremfor en 100 procent nedlukning.

- Men det har jo lidt at gøre med kompensationsordningerne, at det er endt sådan, siger Bent Grue.

Han kan godt forstå, at de unge er frustrerede over ikke at blive færdige.

- Til gengæld synes jeg, det er svært at sige noget om, hvor mange ekstra timer de unge skal have, fordi eleverne er meget forskellige. En gennemsnitselev kommer nok til at have to-fire timer ekstra på grund af en coronanedlukning. Men der er også forskel på, hvor mange ekstra timer man behøver i et normalt kørekortforløb. Man skal måske have fem eller 10 køretimer mere end lovpakken, hvis man tager kørekort i Roskilde. I Kalundborg og Haslev kan man måske nøjes med lovpakken og en-to timer ekstra, og kører man i København, er det måske 10 timer ekstra. Og her taler vi uden corona, siger Bent Grue.

Han havde gerne set, at man havde set køreskolerne som skoler og ikke som liberalt erhverv.

- Da vi er liberalt erhverv, må vi i øjeblikket være fem personer i et teorilokale, underordnet om lokalet er samme størrelse som et klasselokale på et gymnasium. Vi ser på AMU-skolerne, at vi være mange elever i et lokale på 100 kvadratmeter om dagen, men lejer jeg det samme lokale om aftenen til min private køreskole, må jeg have fire elever plus mig selv. Det er jo virkelig svært at forklare logikken i, siger han.

Bent Grue kunne også godt se teoriindervisningen foregå virtuelt, når køreskolerne skal åbne igen.

- Teams virker jo på gymnasierne. Så hvorfor ikke lave virtuel undervisning på en køreskole? Når vi har teori, er eleverne jo gode til at holde afstand, men når der er pauser, så ryges der og hygges der uden for lokalet, og det kan være svært at styre. Det ville vi være ude over via Teams, siger Bent Grue.

Han har en ide til hvordan de mange teoriprøver, som hober sig op, kunne afvikles.

- Man kunne jo foregribe de måske lange ventetider på prøverne, når vi åbner, ved at der stadig blev afholdt teoriprøver til personbil. Politiet kunne sagtens have få elever op til teoriprøve hver dag i et lokale med fire meters afstand. Ingen vil være i risiko ved sådan en løsning, og de prøvesagkyndige vil jo så blive holdt i gang. På to en halv måned kunne vi have haft en hel del unge til teoriprøve på den måde. Vi har jo set, at politiet godt kan holde teoriprøver for de store kategorier, og jeg tænker, at corona smitter lige meget, om det er kørekort til storvogn eller personbil, siger Bent Grue.

Om de mange køreskoleelever burde få kompensation for, at deres kørekort bliver dyrere, er Bent Grue meget forsigtig med at sige noget om.

- De er jo så forskellige i deres niveau, så hvordan vil du afgøre, om en dårlig elev skal have kompensation i samme grad som en god? Det kan man ikke. Jeg tror, vi skal konstatere, at eleverne så er to-fire køretimer bedre, når de endelig får deres kørekort, siger han.

