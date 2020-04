Kørelærer Jørgen Brandt er gået i gang, efter køreskolerne er blandt dem, der må åbne igen, men han er nu ikke helt tryg ved det. Foto: Kristian Jørgensen

Kørelærere: Vi kan ikke holde to meters afstand i bilen

Roskilde - 22. april 2020 kl. 10:11 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kørelærer Jørgen Brandt gik på arbejde igen mandag, men det betyder ikke, at han er helt afklaret med situationen.

- Næ, vi er lidt utrygge ved det, men vi starter i det små, siger han.

Med de nye regler kan han kun lige have seks elever i sit lille teorilokale på Jernbanegade i Roskilde. Han starter med de elever, der allerede er i gang og venter på at komme til prøve, men venter til midt i maj med at starte nye hold.

Hans kollega har visir på, og det overvejer Jørgen Brandt også at gøre. Som kørelærer er han temmelig udsat for smitte i bilen, hvor han også bliver nødt til at gribe ind i kørslen undervejs.

- Vi sidder meget tæt, og vi kommer til at røre hinanden, det er der ingen tvivl om, siger Jørgen Brandt, der har nok at lave, for han har først åbent for nye tilmeldinger i juli.

Føler sig tvunget Lisette Ahm har endnu ikke genåbnet Ahm's Trafikskole. Hun undrer sig over myndighedernes udmelding om køreskolerne og har endnu ikke helt fundet ud af, hvilket ben hun skal stå på.

- Det er lidt svært. Jeg sidder og vurderer, hvad jeg skal og ikke skal. Jeg må gerne sidde ved siden af eleven med 20 centimeters mellemrum i bilen, men når jeg skal have dem i teori, skal der være to meters afstand, og de skal sidde med fire kvadratmeter til hver elev, siger Lisette Ahm.

Hun føler sig ikke helt tryg ved situationen, men føler sig tvunget til at starte igen, for ellers går eleverne bare hen til en af de køreskoler, der er gået i gang.

- Det er meget ambivalent, for mange af de unge mennesker tager det ikke alvorligt, kan man jo se i nyhederne. Jeg har skrevet til dem, at jeg arbejder på sagen, for der hvor jeg har haft teoriundervisning, kan vi ikke være, så jeg skal ud at finde et større lokale, siger kørelæreren.

»Skal jo i gang igen« Når hun nok alligevel må i gang, vil hun beskytte sig efter bedste evne i bilen, men det er ikke til at undgå at række ind over eleven og gribe ind under kørslen, og man sidder meget udsat for nys og host i den lille kabine.

- Jeg vil have maske på og bede mine elever om at tage mundbind på, så de kan nyse ind i det og ikke ud i bilen, siger Lisette Ahm, som derudover vil spritte grundigt af og undlade at give hånd eller kramme, som hun ellers plejer at gøre.

Skiven skal jo i gang Niels Kold er mindre bekymret. Han har ikke haft lukket Kold's Køreskole, fordi han har motorcykelelever, men han har heller ikke noget problem med nu at tage bilelever igen.

- Det har jeg det sådan set okay med, for jeg befinder mig ikke i risikogruppen, jeg ryger ikke og lever rimelig sundt. Skiven skal jo i gang igen, og jeg føler mig ikke så bange for det. Så vidt jeg har forstået, skal de fleste af os jo smittes med det på et tidspunkt, siger han.