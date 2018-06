Se billedserie Sådan ser der ud på Spraglehøjgaard, hvor der skal være minigolfbaner. Et kæmpe arbejde med at få gjort klar til banerne nærmer sig en afslutning.

Køller på køl: Hullerne først klar til september

Roskilde - 01. juni 2018 kl. 18:05 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skulle have været puttet fra omkring 1. juli på de nye minigolfbaner på Spraglehøjgaard, hvor frivillige fra Jyllinge Minigolf i en lang periode har knoklet med at få etableret minigolfbaner. Men nu må de erkende, at det tidligst bliver til september, at der bliver slået et slag. Putteren er gemt væk.

Anlægsarbejdet har nemlig vist sig tungt og besværligt, og derfor er ankomsten af banerne udskudt - og når de ankommer, skal de også renoveres.

- Vi skulle have haft banerne allerede nu, men vi har udskudt det til senere på sommeren. Vi har 13 af de 18 flise-arealer, som banerne skal stå på, klar. Men den del af arbejdet har virkelig trukket tænder ud. Vi skulle også have mange flere fliser end ventet, så der har vi lidt økonomi, vi skal have bundet en sløjfe på, siger Lis Jørgensen fra Jyllinge Minigolf.

Banerne ankommer nu først omkring 1. juli, hvor en stor kran vil løfte dem på plads. Herefter skal banerne renoveres.

- Vi ved, de alle skal have ny filt. Der skal laves nye forhindringer, og så skal de naturligvis males. Vi glæder os virkelig til at komme i gang med at sætte i stand.

Indvielsen er nu udskudt til den 8. september. og det vil formentlig også være den dato, hvor de første slag kan slås.

- Vi har måske ikke alle banerne klar, men vi skulle gerne have de fleste klar, siger Lis Jørgensen.

Indtil banerne kommer, skal de sidste fem flisearealer laves.

- Det kan vi godt nå. Vi er færdige med det inden sankthans. Vi har jo gode kræfter, som knokler både tirsdag og torsdag, siger hun.

Det vil blive muligt at leje køller og bolde, hvis man kommer og bare vil spille. Man kan også blive medlem af Jyllinge Minigolf og dermed skaffe sig endnu bedre adgang til at spille på banerne.

