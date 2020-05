Køkkenbutik skifter ejer: Tidligere indehaver bliver på adressen

- Jeg kommer til at dele min tid mellem Nykøbing Falster og Roskilde, så det har været vigtigt for mig at få en erfaren og lokalkendt butikschef til at varetage den daglige drift og tage imod kunderne i butikken. Michael er fra mit team i butikken i Nykøbing Falster og er med sin erfaring og kendskab til Roskilde den perfekte mand til jobbet. Han har blandt andet været butikschef i en anden køkkenkæde i Roskilde og kender byen og lokalområdet indgående, siger Jens Münter.