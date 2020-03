Se billedserie Der var lang kø til genbrugspladsen på Vestre Hedevej, da den genåbnede tirsdag klokken ni efter flere ugers lukning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Køen til genbrugspladsen forsvandt hurtigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køen til genbrugspladsen forsvandt hurtigt

Roskilde - 31. marts 2020 kl. 09:59 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køen var et par hundrede meter lang, da Argos genbrugsplads på Vestre Hedevej genåbnede tirsdag morgen. Det var alt fra ladvogne med byggeaffald over trailere med haveaffald og adskillige biler uden hverken anhænger eller synlige sække i bilen, som derfor måtte have alt deres affald i bagagerummet.

Trængslen var dog kortvarig. Allerede efter et kvarters tid var køen skrumpet ind til ganske få biler, som ventede på at komme ind på pladsen, hvor der er sat en begrænsning på 30 biler ad gangen.

Det er en lettelse for Trine Holmberg, direktør for Argo. Genbrugspladsen har ikke erfaringer med at holde lukket i flere uger, og hun var lidt bekymret for, hvor lang kø der ville være.

- Jeg synes, det er gået godt. Stille og roligt. Det kan jo være, folk har lyttet til, at vi har været ude at sige, at hvis det ikke er strengt nødvendigt, så lad affaldet være lidt endnu, siger hun.