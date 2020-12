Købmanden i Vindinge. Foto: Britt Nielsen

Købmandsprojekt i nyt møde med kommunen

Roskilde - 09. december 2020 kl. 17:08 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Ventetiden er lang for borgerne og købmand Michael Møller i Vindinge, der alle venter på en afslutning på projekt »Ny købmand i Vindinge«, der handler om et mageskifte.

Mange borgere i Vindinge har købt anparter for at indsamle penge til at købe Trekantsgrunden på Tunevej 10 af kommunen, hvor man gerne ser byens købmandsbutik flytte hen for at bygge større. Den grund, hvor købmanden ligger nu på Tingvej, skal så købes af kommunen.

Købmanden og Roskilde Kommune havde et møde den 3. december, men her nåede man ikke frem til en løsning. Købmand Michael Møller skriver på Facebook, at mødet med kommunen var en positiv dialog, men at der endnu ikke var truffet en endelig aftale. Han skriver, at mødet handlede om de forskellige muligheder for størrelse og placeringen af købmandsbutikken.

Der er et nyt møde i kalenderen torsdag den 17. december, hvor håbet er, at der kommer en afslutning på sagen. Så måske venter der en tidlig julegave for borgerne i Vindinge, hvis alt falder på plads med flytning af købmanden til Tunevej.

