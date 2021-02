Købmandsbutik lidt tættere på mageskifte

Det har været en lang rejse for borgerne i Vindinge, der drømmer om en ny og større købmandsbutik, og ikke mindst købmand Michael Møller, som i flere måneder har været i dialog med Roskilde Kommune om et mageskifte.

Mageskiftet handler om, at kommunen skal købe den grund, hvor Michael Møller har sin nuværende købmandsbutik på Tingvej 14, og han skal så købe Trekantsgrunden på Tunevej 10 af kommunen, som han sælger videre til borgergruppen i Vindinge. Borgergruppen har oprettet et selskab, der har indsamlet tre millioner kroner på salg af anparter for at kunne overtage Trekantsgrunden.