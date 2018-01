Købmand vender tilbage: Jeg var mere lykkelig i Viby

Carsten Juel havde fire gode år i Rema 1000 i Viby, inden han for fem år siden valgte at skifte Viby ud med en ny butik i Holbæk. Da han fik tilbudt at komme tilbage, måtte han lige tænke grundigt over det, men nu er han rigtig glad for atter at være købmand i Viby.

Foto: Kenn Thomsen