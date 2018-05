Hans Olesen er glad for at være købmand i Meny i Viby. Han frygter, at indkøbsmiljøet i byen bliver dårligere, hvis en ny lokalplan placerer en ny dagligvarebutik mere i bymidten. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Købmand advarer mod ny dagligvarebutik i Viby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Købmand advarer mod ny dagligvarebutik i Viby

Roskilde - 17. maj 2018 kl. 15:58 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at lave en ny lokalplan for bymidten i Viby er i fuld gang. En af de ting, som Roskilde Kommune lægger op til, er, at der kommer en dagligvarebutik mere.

Det er faldet købmand Hans Olesen fra Meny for brystet, og han er ikke tilfreds med de planer.

- Det bliver sværere at drive forretning, og Viby får et ringere indkøbsmiljø. Vi får tre dårlige butikker frem for to fornuftige, siger han og påpeger, at der tidligere har ligget en Fakta lige overfor Meny, men den kunne ikke køre rundt.

Han synes derfor, det er håbløst, at Roskilde Kommune har henvendt sig til KFI, som både ejer bygningerne, hvor Meny ligger, men også bygningerne overfor.

Det er en af de mulige placeringer for en ny dagligvarebutik.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde torsdag den 17. maj. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy