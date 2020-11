Købmand: Positiv dialog om mageskifte

Grunden på Tunevej bliver så solgt videre til et selskab, som borgerne i Vindinge har oprettet. På Tunevej skal der bygges en større købmandsbutik, der skal udlejes til købmand Michael Møller. Borgergruppen i Vindinge, der står bag selskabet, har indsamlet over tre millioner kroner på salg af anparter for at kunne købe grunden på Tunevej.