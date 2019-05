Se billedserie SunPark udlejer kontorejendomme og har købt Takeda Pharmas gamle kontordomicil på Langebjerg. Takeda var tidligere kendt som Nycomed.

Køber endelig fundet til stor kontorbygning

Roskilde - 03. maj 2019 kl. 13:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste sommer meldte Mille Food A/S sig på banen som køber af Takedas produktionshal på Langebjerg. Produktionsbygningen havde sammen med kontordomicilet stået tom i flere år, efter at Takeda var flyttet fra Roskilde, men nu er det også lykkedes EDC Erhverv Poul Erik Bech at finde en køber til kontordelen.

EDC Erhverv Poul Erik Bech blev mægler på salget ved udgangen af 2017 og anbefalede, at salget af ejendommen blev delt op, så det blev muligt at købe kontordomicilet og lagerbygningen hver for sig.

- Kontormarkedet i Roskilde er begrænset, da det ikke er mange, der flytter fra deres kontorer, og derfor var det først og fremmest vigtigt, at vi fik opdelt ejendommen. Men vi anbefalede også, at der blev skruet helt op for den målrettede markedsføring for, at der var en chance for at finde en aftager, når det ikke var lykkedes på et tidligere tidspunkt, siger Arno Starup Werner fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Strategien lykkedes, der kom mange køberhenvendelser efter kort tid, og salget blev en endelig realitet i marts i år. Køber af det 12.995 kvadratmeter store kontordomicil er SunPark ApS, som opkøber og udlejer kontorejendomme. For SunParks direktør Peter Evang Hansen var det afgørende, at kontordomicilet har en god placering i forhold til virksomhedens øvrige kontorbygninger i henholdsvis Køge og Ballerup. Desuden lagde han vægt på domicilets gode p-forhold og beliggenhed tæt på motorvejen og Trekroner Station.

- Det er tydeligt, at der er investeret mange penge i ejendommen, der består af gedigne kvalitetsmaterialer såsom terrazzogulve, børstede stålgelændere og lækre havefaciliteter. Man kunne godt se, at det havde stået tomt i nogle år første gang, jeg så det. Men her var mægleren god til at se muligheder, fx for at rense facaderne. Men endnu vigtigere var muligheden for at dele bygningen op, så den kan bruges til forskellige lejere og formål, siger Peter Evang Hansen.

