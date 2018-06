Foto: Mik Foto: Mik

København Kommune vil bygge i Viby: Social institution til 70 beboere

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 05:54 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lokalplan for området Kavsbjerggård i det østlige Viby er på vej. Det er en privat grundejer, som ønsker at udstykke området til parcelhuse. Men området skal ikke kun indeholde parcelhuse. Københavns Kommune vil gerne opføre det, som forvaltningen i Roskilde Kommune beskriver som »en institution med botilbud til sindslidende uden behov for specialiseret indsats«. Det skriver dit lokale dagblad DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Den nye institution er der behov for, fordi Københavns Kommune er ved at lave en omorganisering af Center Lindegården på Boserupvej ved Sankt Hans i Roskilde. En del af de københavnere, som placeres på Lindegården vil fortsat blive placeret ved Sankt Hans. Men nogle af dem skal altså have Viby som deres nye hjem, hvis planen går igennem. Institutionen, som tænkes placeret i Viby skal have plads til 70-72 beboere.

Institutionen tænkes placeret på et to hektar stort areal og der skal bygges 4600-5400 etagemeter i et til to plan. Grundejeren er ifølge Roskilde Kommune indstillet på, at sælge til Københavns Kommune.

DAGBLADET har været i kontakt med Københavns Kommune, og her beskriver kommunen de 70 beboere på den måske kommende institution på følgende måde:

- Beboerne er personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Botilbuddet vil være for borgere med psykisk sygdom, periodevis med f.eks. psykose, angstproblematikker og eventuelt misbrug, skriver kommunen i en mail til avisen.