Museerne i ROMU har fået deres egen webshop. Foto: Trine Sejthen, ROMU

Send til din ven. X Artiklen: Køb din egen Odin-figur: Museer får butik på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køb din egen Odin-figur: Museer får butik på nettet

Roskilde - 06. april 2021 kl. 10:23 Kontakt redaktionen

Museumsorganisationen ROMU åbner en ny butik, hvor smittetryk, kontakttal, afstandskrav og mundbind ikke spiller en rolle. Det er nemlig en webshop, der sørger for, at gæster kan købe museumsvarer fra Lejre, Frederikssund og Roskilde Museer, men de venter, at det bliver den 21. april, hvor museerne må åbne for udstillingerne.

Webshoppen har været efterspurgt blandt gæsterne.

- Folk har ringet for at forhøre sig om ting, de enten har set gennem vinduet, når de er gået forbi, eller ting, de kan huske fra et tidligere besøg. Vores gæster har måske også savnet museerne og husket på, at en måde at støtte på kan være at købe noget i en museumsbutik, siger Anette Gade Kristensen, der er kommerciel chef hos ROMU.

Under den første nedlukning sidste forår åbnede museet Ragnarock en webshop, som fik lov til at være digital pioner for ROMUs øvrige museumsbutikker. Det gik ifølge Anette Gade Kristensen rigtig flot, så nu kobler Lejre, Frederikssund og Roskilde Museer sig på ROMUs digitale butik.

- Vi har fortsat efterspørgsel efter varer til en særudstilling, vi lavede om Roskilde Ring for et par år siden. Det er blandt andet genoptryk af plakater og andre ting, som man nu også kan købe i den nye webshop, fortæller hun.

Online-butikken har yderligere den fordel, at folk fra hele landet kan få en lille bid af ROMUs univers så som den nye årsbog eller Odin-figuren fra Lejre i sølv, der sælges i en 1:1 kopi.

Adressen på webshoppen er shop.romu.dk

relaterede artikler

Digitalt liv på museum er blevet en succes 29. marts 2021 kl. 10:33

Museum giver uheldsramt særudstilling en ny chance 25. marts 2021 kl. 15:43

Derfor nøjes museum med at åbne en enkelt af sine butikker 11. marts 2021 kl. 18:48