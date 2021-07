Se billedserie Sådan cirka kommer rækkehusene til at ligge i landskabet. Til venstre i billedet Nyborgvej, længst til højre Comwell. Beboerne i rækkehusene skal næppe regne med høj sol fra nordøst, sådan som Huscompagniets illustration viser.

Kø til rækkehuse på højskolegrund

Roskilde - 21. juli 2021 kl. 14:39 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Længe inden det første spadestik er taget, er der allerede ved at danne sig kø til de 58 rækkehuse, som bliver en del af den kommende bebyggelse på højskolegrunden i Himmelev.

- Der er virkelig stor forhåndsinteresse. På en enkelt dag i sidste uge havde vi over 140 henvendelser, og samlet har vi flere 100. Der er en enorm interesse, siger Martin Ravn-Nielsen, som er administrerende direktør i Huscompagniet, som står for salget af rækkehusene.

Han mener, at en del af forklaringen på den store interesse for byggeriet er udtryk fo, at mange, også københavnere, har blik for, at Roskilde er et særdeles attraktivt område.

En anden del af forklaringen er boligerne, som for en dels vedkommende vil få udsigt over fjorden. Det gælder blandt andre den række boliger, der ligger nærmest Fjordparken og Frederiksborgvej, og muligvis også nogle af de bagvedliggende boliger.

- Vi har lavet nogle målinger, men det er svært at sige præcis, hvor mange vil alle få fjordudsigt fra første sal. Måske 10 stykker, siger Martin Ravn-Nielsen.

Børnepotentiale

Samtlige boliger bliver i to plan. Størrelsen vil spænde fra 120 kvadratmeter til 170 kvadratmeter.

- Vi tror, at området med den beliggenhed, det har, sagtens kan have børnepotentiale, eller være et sted, hvor seniorer, der kommer fra større huse, kan flytte hen, hvis de ikke kan flytte ned på 110 kvadratmeter. Med størrelser på 120-170 kvadratmeter tilgodeser vi det behov, de har, samtidig med at det kan passe til større børnefamilier, siger Martin Ravn-Nielsen.

Rækkehusene bliver ikke de første boliger på højskolegrunden. Højskolens gamle hovedbygning er allerede blevet gennemrenoveret og forvandlet til 19 lejelejligheder, hvor indflytningen fandt sted i foråret. Disse lejligheder spænder fra 65 kvadratmeter til 154 kvadratmeter og koster fra 10.000 kroner om måneden for de mindste til 31.600 kroner om måneden for penthouselejlighederne.

Flere huse på vej

Skulle man være interesseret i at få fingre i et af rækkehusene, må man forvente at skulle betale mindst 4,4 millioner kroner - men salget er ikke begyndt endnu.

- Vi forhandler stadig med Roskilde Kommune om detaljerne, og skal også have en byggetilladelse, før vi går videre. Hvis man er interesseret, er det eneste, man kan gøre lige nu, at skrive sig på ventelisten, siger Martin Ravn-Nielsen.

Han forventer, at tingene falder på plads til efteråret, hvorefter salget af rækkehusene kan begynde. Og så forventes det hele at være klar til indflytning sidst på sommeren næste år.

Ud over rækkehusene på højskolematriklens sydlige del vil der også blive bygget fire punkthuse i fire etager med lejligheder.

Punkthusene placeres nord for rækkehusene og øst for højskolebygningen.

På det skrånende areal fra højskolen og ned mod Frederiksborgvej skal der bygges terrassehuse, mens der på sydsiden af Thomas Bredsdorffs Allé bliver plads til at opføre fire parcelhuse.

