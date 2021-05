Kobberkabeltyve på spil

Virksomheden CR Electric på Håndværkervej i Roskilde blev i løbet af søndagen udsat for et indbrud.

Anmelderen har oplyst til politiet, at overvågningen var blevet kigget igennem, men at der ikke manglende noget udover kobberkabler.

Politiet vil kigge overvågningen efter for at se, om de kan få et brugbart signalment eller andre spor, som kan lede dem i retning af gerningsmændene, men for nuværende har politiet ikke meget at gå efter, oplyser kommunikationsmedarbejder, Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjælllands Politi.