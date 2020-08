Hele otte mand blev anholdt i en haveforening i Roskilde, flere af dem mødte maskeret op tidligt om morgenen.

Send til din ven. X Artiklen: Knojern, peberspray og stoffer: Hvad skulle maskerede mænd i kolonihaven klokken 5 om morgenen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knojern, peberspray og stoffer: Hvad skulle maskerede mænd i kolonihaven klokken 5 om morgenen?

Roskilde - 04. august 2020 kl. 11:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke til at vide hvad der skulle være sket, da politiet mandag morgen ved halv seks tiden efter et tip troppede op i Haveforeningen Hvilen ved Trekroner. Her var en anmelder alvorligt bange for at noget voldsomt var under opsejling. Da en bil med maskerede mænd var ankommet til et kolonihavehus i foreningen.

Læs også: Amfetaminlager udløser over to års fængsel

Politiet ræsede til haveforeningen og i dag kan de så fortælle at politiaktionen endte med anholdelse af i alt otte mænd. Alle de tilstedeværende mænd i alderen 25-32 år fra forskellige steder på Sjælland blev anholdt for at afklare omstændighederne omkring episoden. Alle mændene blev taget med til afhøring, og der blev foretaget ransagning af hus og de køretøjer, som var på stedet. I en bil fandt politiet et knojern, en peberspray og en mindre mængde narko.

Politiet forsøgte efterfølgende at fastslå, hvem som ejede de ulovlige effekter, men der var ikke grundlag for at sigte nogen af de anholdte i sagen. De blev derfor alle løsladt uden sigtelse. De anholdte ønskede ikke at oplyse til politiet, hvad årsagen var til at mændene dukkede op ved kolonihavehuset. Politiet anser episoden for et internt mellemværende imellem parterne, som politiet ved hurtig indgriben forhindrede udviklede sig.

Ingen personer var kommet til skade, men en person, som opholdt sig i kolonihavehuset blev dårlig og politiet tilkaldte en ambulance.

Episoden afstedkom, at togtrafikken blev indstillet klokken 7.20 da flere af de anholdte havde låst sig inde og der var frygt for at de ville flygte via togskinnerne.

relaterede artikler

Tog stoppet af tumult i kolonihave 03. august 2020 kl. 11:35

Lommetyverier slår bundrekord på Sjælland: Afstandskrav gør det svært for tyvene 03. august 2020 kl. 11:22