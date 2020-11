Knallertkører væltet omkuld ved tankstation: Politiet søger vidner

Politiet fik sent torsdag eftermiddag en anmeldelse om et lille færdselsuheld på Københavnsvej, hvor en 17-årig dreng på knallert blev væltet omkuld ved Shell-tanken i nummer 13. Uheldet skete mellem klokken 14.45 og 15. Politiet vil gerne i kontakt med den bilist, der kørte ud foran drengen, da hun skulle ud fra tankstationen. Dreng og bilist talte sammen lige efter uheldet, men drengen fik ikke den kvindelige bilist telefonnummer eller bilens registreringsnummer.

Den 17-årige fik knallerten over sit ben og fik skader på knallerten. Knallertføreren talte kort med kvinden, som spurgte ham om han var ok. Der kom flere personer til stedet, blandt andet en ældre kvinde, som påtalte over for den 17-årige, at han kørte på cykelstien.