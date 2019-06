Sunnfjord er væltet, og på et øjeblik puster redningsflåden sig selv op, så de otte sejlere, der var om bord, har et tørt sted at tilbringe ventetiden, indtil de bliver undsat. Foto: Kim Rasmussen

Kludremikler i fuld kontrol

Fire 0. klasser fra Absalon Skole i Roskilde hyggede sig gevaldigt inde på stranden ved Kællingehaven Blak uden at ænse, at et potentielt drama udspillede sig ude på vandet nogle få hundrede meter derfra. En båd med otte ombordværende kæntrede, og hele besætningen havnede i baljen i Roskilde Fjord.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her