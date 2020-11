Klubpædagog vinder fornem pris

Charlie Kongsø, der er klubpædagog i Jyllinge, har vundet hovedprisen ved Politikens Pædagogpris 2020 for skolefritidstilbud blandt 780 indstillinger

Charlie Kongsø arbejder til daglig i Poplen - Klub Roskilde Nord, men ifølge ham selv er han pædagog døgnet rundt. Han er af kolleger, forældre og unge nomineret for sin indsats for gennem musik at tilknytte unge, der ellers aldrig ville være mødt op i ungdomsklubben og klublivets fællesskab.