Landevejscykling har traditionelt været en af de vigtige sportsgrene i Roskilde som her ved mindeløbet for den store fotograf Erling J. Pedersen.

Klubbernes forslag: Cykelhus ved Darup

Roskildes forskellige klubber indenfor cykelsporten har lavet et fælles forslag om at overtage lokalerne i huset ved Darup Idrætscenter, der snart bliver tomme.

Som lokal sportsminister er formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Claus Larsen (S) positiv overfor forslaget.

- For mig lyder det som en god ídé at udnytte disse lokaler på den måde. Det kan gennemføres, uden at det koster kommunen ret mange penge, og man generer heller ikke nogen andre med det, siger Claus Larsen.