Klub Engen har nogle unikke udeområder, som måske kan give nogle andre indtægtskilder, så klubben ikke behøver at lukke. Foto: Kim Rasmussen

Klub får en ekstra livline

Roskilde - 25. april 2019 kl. 18:25 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lukningen af Klub Engen har været faretuende nær i flere omgange, og nu får den en måned mere at løbe på, inden det bliver afgjort, om den falder i afgrunden eller redder sig på et hængende hår.

Byrådet valgte onsdag aften at udsætte beslutningen til næste møde den 29. maj.

I forvejen har klubben afværget lukningen, da den i efteråret blev indskrevet i budgettet for at give en besparelse på 300.000 kroner, fordi klubbens støtter fik mulighed for at finde et alternativ.

Det var ikke fundet inden det seneste møde i skole- og børneudvalget, hvilket fik udvalget til at anbefale en endelig lukning på gårsdagens byrådsmøde, men nu får den altså en sidste chance.

En ny støttegruppe har sat sig for at finde det columbusæg, der kan redde klubben, og det har politikerne valgt at give dem muligheden for. Det er dog ikke ensbetydende med, at der er bragt nye løsninger på banen, som har ændret synet på klubbens fremtid.

- Det her kommer op i 11. time, og der har vi så besluttet, at vi gerne vil kigge på det. De har jo ikke et færdigt forslag på brættet, men skal først se, om der er grundlag for at skaffe nogle penge. Så det er sådan set for at imødekomme dem i stedet for bare at afvise, når de kommer med den henvendelse, siger skole- og børneudvalgsformand Jette Henning (S).

Hvis det skal lykkes at redde Klub Engen, skal der to ting til:

For det første skal besparelsen på 300.000 kroner hives i land på anden vis, og det bliver op til den nye støttegruppe at finde en realistisk løsning på det.

For det andet skal flere børn bruge Klub Engen, eftersom et meget lavt fremmøde har medvirket til, at den er udset til lukning.

