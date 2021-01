Klub aflyser fast arrangement i skov

Der er ingen lørdagsløb fra orienteringsklubben Roskildes side i den kommende tid, som ellers skulle have bragt løberne på en frisk løbetur i Boserup Skov. Aflysningen skyldes de seneste forbud mod at samles mere end fem personer på grund af corona.

Den gode nyhed er, at klubben i stedet giver løberne mulighed for at løbe efter poster på print-selv-baner i flere skove. Der er lavet en aftale med skovvæsenet, at klubben i februar også tilbyder print-selvbaner i Hvalsøskovene og i marts i Sandflugtsplantagen i Rørvig.