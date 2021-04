Klosterkælderen er ikke åbnet: På vej på nye hænder

Der er dog udsigt til, at Klosterkælderen kan åbne igen inden for den næste måned, men med nye folk bag.

Og det er ikke hvem som helst, der er ved at tage over. Indehaver af Klosterkælderen Klaus Nielsen oplyser, at han er ved at forpagte baren ud til Thomas Madsen. Han har også Hugos Kælder Køge, som mange vil kende som en stolt beværtning med nogle af de samme karakteristika som Klosterkælderen.