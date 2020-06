Kloster genåbner: Rundvisninger i sommerferien

Der plejer at være rift om billetterne til rundvisningerne på Roskilde Kloster i skoleferierne, og det bliver i endnu højere grad tilfældet denne sommer. Klosteret har på grund af Covid-19 været lukket for alle rundvisninger og arrangementer siden medio marts, men nu er der igen mulighed for at komme på besøg. Der vil dog være et begrænset antal pladser, da klosteret følger Kulturministeriets og Sundhedsministeriets retningslinjer og anbefalinger for genåbnede kulturinstitutioner.