Klog indsats for de ordblinde

Roskilde - 08. oktober 2021 kl. 10:12 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Skole Børneudvalget i Roskilde er enige om, at det får urimeligt store konsekvenser for ordblinde børn og unge, hvis man ikke i tide opdager, at de er ordblinde, og hvis de ikke får den nødvendige hjælp og de nødvendige redskaber.

Derfor har udvalget prioriteret, at der skal ske en målrettet indsats på skolerne. På den baggrund leverede forvaltningen, på sidste møde i Skole Børneudvalget, en grundig handleplan for, hvordan, vi skal blive bedre til at løse den vigtige opgave bedre i Roskilde.

Handleplanen er lavet på et forskningsbaseret grundlag og i samarbejde med de professionelle på skolerne. Den indeholder retningslinjer for afdækning og tidlig opsporing, målrettet undervisningsindsatser og tilpasning af fagundervisning af børn med ordblindhed samt udvikling af lærernes faglige kompetencer på området.

På mødet stillede Socialdemokratiet forslag om, at alle børn skal testes for ordblindhed og DF fulgte trop.

Vi - Radikale, Venstre, SF og Enhedslisten - kunne ikke bakke op om dette konkrete forslag, for vi ønsker et fagligt afsæt for de tiltag, som prioriteres. Uden denne professionelle faglighed risikerer vi at bruge ressourcerne forkert: Bruger vi kræfterne rigtigt, hvis alle børn - også de, som kan læse en Harry Potter bog i 1. klasse - skal testes for ordblindhed?

Til gengæld ønsker vi at følge det tæt for at sikre, at vi opfanger alle børn, der er ramt af ordblindhed. Derfor har vi også bedt forvaltningen om en vurdering af, hvordan ordblinde-test bedst muligt understøtter målet. Det mener vi er politisk ansvarlighed.

Jeppe Trolle (R), Jette Tjørnelund (V), Tina Boel (SF) og Anna Bondo (El.)