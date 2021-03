Oven på sidste efterårs to voldsomme skybrud i Roskilde by er der brug for at vide hvilke områder af byen, som trues af kloakvand, der stiger op i kældre. Den viden vil kommunen nu have ud til borgerne, så de kan sikre sig, for det økonomiske ansvar er grundejernes, ikke kommunens. Foto: Kristian Jørgensen

Kloakvand i kælderen: Risikozoner skal identificeres

Roskilde - 12. marts 2021 kl. 17:41 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Et ikke helt lille antal husstande husker kun alt for godt skybruddene fra august og september sidste år. De husker regnen, fordi de stod med kældre oversvømmet af vand, som trængte op fra kloakken.

Det vil Roskilde Kommune og Fors gerne hjælpe med at sætte en stopper for, men regningen for de højtvandslukkere eller pumper, som skal til i den enkelte husstand, ligger hos grundejeren.

- Vi gør det, at vi via de data, som hovedsageligt ligger hos Fors, kan identificere de områder af byen, hvor en højtvandslukker vil være fornuftigt at få investeret i. Den viden skal vi have delt med borgerne, så de ved, at de bor i en risikozone, siger Karin Arfaoui (S), formand for klima- og miljøudvalget, som drøftede sagen tidligere på ugen.

I første omgang vil kommunen arbejde med at prioritere de fem områder, som en sikring vil være mest væsentlig for. Der er i alle tilfælde tale om områder med fælleskloakering i Roskilde by.

- Med fælleskloakeringen har vi den udfordring, at vi ved store regnskyl ser regnvandet skabe problemer, som resulterer i vand i folks kældre, siger Karim Arfaoui.

På den lange bane håber han, at staten vil tage initiativ til, at man får en ordning, hvor grundejere, som har sikret deres hus mod oversvømmelse fra kloakker på grund af skybrud, kan få rabat på deres forsikring og eventuelt favorable lån til at lave sikringerne.

