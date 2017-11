Det er denne afgørelse fra Højesteret, som grundejerforeningerne i Viby og Dåstrup mener gør gældende, at selv om Ramsø Kommune ikke har ændret tinglysninger og deklarationer, så har kommunen opført sig som, at de har ansvaret for veje og kloakker. Og så gælder det også efter kommunesammenlægningen, hvor opgaven nu hører til hos Fors.

Kloaksag kan ende i retten

Roskilde - 28. november 2017 kl. 15:17 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I de seneste to har Grundejerforeningen Stendyssen i Dåstrup brugt penge på en advokat. Grundejerforeningen har, lige som Grundejerforeningen Birksager, som DAGBLADET skrev om i lørdags, problemer med at få placeret ansvaret for kloakkerne.

Deklarationen siger godt nok, at det er private kloakker, og dermed grundejernes ansvar, men Ramsø Kommune har i 2000 tilsluttet offentlige kloakker til anlægget uden at spørge grundejerforeningen. Derfor mener foreningen, at kommunen har overtaget ansvaret, og at det i dag er Fors, som står med opgaven.

En højesteretsdom fra 2003 nævner, at hvis en kommune opfører sig, som om det er dens ansvar, så hænger den også på ansvaret fremover.

- Det er en uholdbar situation. Nu vil vi ikke bruge mere tid på det, siger formand for Grundejerforeningen Stendyssen, Kurt Christensen og fortæller, at foreningen er klar til en retssag og forventer, at kommunen får en stævning inden jul.

